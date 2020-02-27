الكعبي يُشكل على الحلبوسي تأجيل الجلسة: رئيس الوزراء المكلف ما زال بمبنى البرلمان

2020/02/27 | 16:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

ابدى النائب الاول لرئاسة البرلمان، حسن الكعبي، الخميس (27 شباط 2020)، اعتراضه من قرار تأجيل الجلسة الاستثنائية الخاصة بالتصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي.

وقال الكعبي في تصريح وزعه مكتبه الإعلامي، إن " رئيس لوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، موجود داخل قبة البرلمان لحين رفع الجلسة من رئيس المجلس محمد الحلبوسي بحجة عدم اكتمال النصاب".

وفي وقت سابق، من اليوم الخميس، أعلن مجلس النواب، تأجيل جلسته الاستثنائية والخاصة بالتصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي.

وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان إن "مجلس النواب اجل عقد جلسته الاستثنائية لمنح الثقة للحكومة الجديدة إلى يوم السبت؛ لعدم اكتمال النصاب القانوني".

وكشفت النائب عن ائتلاف النصر، ندى شاكر جودت، الخميس (27 شباط 2020)، عن التطورات التي حدثت داخل مبنى البرلمان ومنعت عقد جلسة مجلس النواب الاستثنائية، لتمرير حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.

وقالت جودت في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الجلسة شهدت غيابا لبعض القوى الشيعية التي تعهدت لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي بحضور الجلسة وتمرير كابينته، بالاضافة الى الكرد والسنة".

واضافت أن "الجلسة اجلت، وسط صراع وخلافات كبيرة على مرشحي الكابينة الوزارية".

وبينت جودت أن "السنة والكرد لا زالوا يطالبون بالتمثيل السياسي في الكابينة، وكذلك رفض ممثلو المكون المسيحي مرشح المكون الذي ورد في كابينة علاوي".

وافاد مصدر برلماني ، في وقت سابق من اليوم الخميس، بان النائب الاول حسن الكعبي، اوعز بعدم تأجيل جلسة اليوم الاستثنائية للتصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "الكعبي قال من داخل قاعة جلسة مجلس النواب إن الجلسة لن تتأجل الا بالإطر القانونية".

وفي وقت سابق، تضاربت الانباء بشأن تأجيل جلسة البرلمان اليوم، من عدمها، بعد أن اختلفت مواقف النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

وقال مصدر نيابي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "النائب الأول، حسن الكعبي، امتنع عن تأجيل الجلسة وبقي داخل قاعة المجلس، واستمر في دعوة النواب لعقد جلسة استثنائية".

يأتي ذلك عقب مشادة كلامية اندلعت بين رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ونائبه الأول حسن كريم الكعبي، بعد تأجيل عقد الجلسة الاستثنائية بقرار من الاول.

قبلها اجتمع رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، ونائبه الأول حسن الكعبي، برئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، داخل مبنى البرلمان لمناقشة التصويت على الحكومة الجديدة.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، أن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وبحضور النائب الأول، حسن الكعبي استقبل رئيس الوزراء المكلف في مكتبه".

بغداد اليوم- بغداد

أعلن مجلس النواب الخميس (27 شباط 2020)، تأجيل جلسته الاستثنائية والخاصة بالتصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي.

وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان إن "مجلس النواب اجل عقد جلسته الاستثنائية لمنح الثق

بغداد اليوم _ بغداد

كشف النائب أحمد الصفار ، الخميس 27-2-2020، عن 3 نقاط خلافية بين رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي والكتل الكردية منعت حصول اتفاق شامل بينهما.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن الصفار قوله ان " خلافات الكتل الكردية مع علاوي تر

بغداد اليوم - بغداد

كشفت النائب عن ائتلاف النصر، ندى شاكر جودت، الخميس (27 شباط 2020)، عن التطورات التي حدثت داخل مبنى البرلمان ومنعت عقد جلسة مجلس النواب الاستثنائية، لتمرير حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، والمتوقع تأجيلها ل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الكعبي يُشكل على الحلبوسي تأجيل الجلسة: رئيس الوزراء المكلف ما زال بمبنى البرلمان) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الكعبي يُشكل على الحلبوسي تأجيل الجلسة: رئيس الوزراء المكلف ما زال بمبنى البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).