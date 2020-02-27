محافظ النجف يكشف نتيجة فحص 20 شخصاً لامسوا المصاب الايراني بفايروس كورونا

2020/02/27 | 16:51 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ النجف

كشف محافظ النجف، لؤي الياسري، اليوم الخميس، نتيجة فحص 20 شخصاً لامسوا المصاب الايراني بفاير...





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