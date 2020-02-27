هل سيحل محمد صلاح أزمة ريال مدريد ؟!

2020/02/27 | 16:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت صحيفة “إكسبريس” الإنكليزية عن رغبة نادي ريال مدريد الإسباني في التعاقد مع المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، وخاصة بعد معاناة الفريق هجومياً.

وأشارت الصحيفة إلى أن النادي الملكي رصد 126 مليون جنية إسترليني أي ما يعادل 162 مليون دولار، للتوقيع مع اللاعب.

وأضافت الصحيفة أن إتمام الصفقة مشروط بقدرة النادي الإسباني على بيع الويلزي الدولي غاريث بيل، الذي يحصل على راتب خمسة ملايين دولار شهريا، دون أن يقدم أي فائدة فنية للفريق.

ويمتد عقد المصري مع ليفربول حتى صيف عام 2023.

وتأتي رغبة الميرينغي في التعاقد مع صلاح بعد الفشل في التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، وطلب النادي الفرنسي 300 مليون دولار للاستغناء عنه، وفشل التعاقد مع الإنكليزي رحيم إسترلينغ لاعب مانشستر سيتي بعد إعلانه استمراره مع فريقه.

ليفربول محطةغاري نيفيل، نجم مانشستر يونايتد السابق، ومحلل قنوات “سكاي سبورتس”، توقع بدوره، رحيل صلاح عن الريدز مع نهاية الموسم، مؤكداً رغبة “الفرعون المصري” في الرحيل إلى برشلونة أو ريال مدريد.

وقال نيفيل إن “صلاح يرى ليفربول بوصفه نقطة تحول في مشواره الكروي، وحقق معه ما يريد من إنجازات، وبالتالي فإنه يريد الانتقال إلى وجهة أخرى خارج إنكلترا، والحديث هنا لن يخرج عن الريال أو البارسا”.

يذكر أن ريال مدريد تلقى الأربعاء خسارة قاسية على يد مانشستر سيتي في ملعبه “سانتياغو برنابيو” في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بنتيجة هدفين لهدف، ما يجعل مهمة الملكي في التأهل صعبة.

ويعاني الملكي هجوميا منذ رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي في صيف 2019، وفشل البلجيكي إيدين هازارد والبرازيلي فينيسيوس جونيور في تعويض غيابه.

ونجح صلاح في إحراز 15 هدفاً مع فريقه ليفربول الإنكليزي في بطولة البريمرليغ، لينافس على لقب الهداف للعام الثالث على التوالي.

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