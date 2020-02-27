وفاة سفير إيران الأسبق في مصر بعد إصابته بفيروس كورونا

2020/02/27 | 17:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة توفى الدبلوماسي والسياسى الإيراني ورجل الدين، ورئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة الأسبق، حجة الإسلام سيد هادي خسروشاهي بعد إصابته بفيروس كورونا في مدينة قم، وخضوعه للعلاج منذ أيام في إحدى مستشفيات العاصمة طهران.وتولى خسرو شاهي، رئاسة مكتب رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة لمدة 4 سنوات في الفترة من 2001 وحتى 2004.[…]

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