2020/02/27 | 17:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مانشستر يونايتد يسعى للتخلص من دي خيا (المستقلة) – حسام الدين جمال – كشفت تقارير صحفية عن رغبة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في بيع حارسه الإسباني ديفيد دي خيا خلال الميركاتو الصيفي المقبل.وقالت صحيفة ميرور البريطانية، إن قرار التضحية بدي خيا يعود لرغبة مانشستر يونايتد في الحصول على مبالغ مالية كبيرة، لإعادة بناء الفريق […]

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