محافظ النجف يعلن نتائج الفحص لـ20 شخصا لامسوا الإيراني المصاب بكورونا

2020/02/27 | 17:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- النجف كشف محافظ النجف لؤي الياسري، اليوم الخميس، نتيجة فحص 20 شخصاً لامسوا المصاب الايراني بفايروس كورونا.وقال الياسري في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان”محافظة النجف خالية من ڤايروس كورونا، وإلى الان لم تسجل اي إصابة أخرى”، مبيناً أن “الحالتين المشتبه بهما وبعد إرسال عينات الفحص إلى مختبر الصحة المركزي […]

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