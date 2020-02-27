حملة للتعقيم في المثنى شملت السجن المركزي

2020/02/27 | 17:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- المثنى اعلنت مديرية الدفاع المدني في المثنى اليوم الخميس عن تنظيم حملة لتطهير وتعقيم في عدة أماكن من السماوة شملت سجن المثنى المركزي.وذكرت المديرية في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان “الحملة تمت بتوجيه من قبل وزارة الداخلية وشملت الإماكن المأهولة، مبينا أن فرق الدفاع المدني وفريق CBRN قام بتطهير […]

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