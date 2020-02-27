البرلمان العراقي يؤجل جلسة منح الثقة لحكومة علاوي

2020/02/27 | 17:09 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت رئاسة البرلمان العراقي، الخميس، تأجيل عقد الجلسة الاستثنائية لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، إلى الأحد المقبل....

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