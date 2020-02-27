مجلس النواب يفشل في عقد جلسة منح الثقة

2020/02/27 | 17:10 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد_اين}تأجلت جلسة مجلس النواب التي كان من المرجح عقدها اليوم الخميس للتصويت على منح الثقة بالحكومة الجديدة للرئيس المكلف محمد توفيق علاوي، حيث لم يكتمل نصاب الجلسة بسبب خلافات الكتل على قناعاتها بالكابينة الوزارية المطروحة من علاوي،

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