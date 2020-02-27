محافظ نينوى يرسل فريقاً للتحقيق بالحادثة: هذا ما وجدناه في دجلة

2020/02/27 | 17:16 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



نفى محافظ نينوى نجم الجبوري، الخميس، نفوق أسماك في نهر دجلة بالمحافظة، جراء إصابة مرضية، فيما أوضح حق...

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