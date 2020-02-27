خروقات جديدة للعدوان في الحديدة و25 غارة جوية على ثلاث محافظات

2020/02/27 | 17:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- وكالات استمرت خروقات قوى العدوان لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وشن الطيران 25 غارة على محافظات الجوف، مأرب، والبيضاء.وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن قوى العدوان ارتكبت تسعة اعتداءات على نقطة رقابة ضباط الارتباط في منطقة كيلو 16.وقصفت مدفعية الغزاة والمرتزقة بعشر قذائف […]

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