نائب: الحكومة المقبلة محددة بفترة زمنية وواجبات معينة

2020/02/27 | 17:21 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادذكر النائب عن تحالف سائرون، جمال فاخر، اليوم الخميس، ان الحكومة المقبلة هي حكومة محددة بفترة زمنية وواجبات معينة اهمها تشريع قانون الموازنة العامة وتوفير البيئة الامنة لاجراء انتخابات مبكرة.وقال فاخر في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "البحث عن مصالح ضيقة في ظل الاجواء الحالية هو امر يحسب على جميع الاطراف التي تتبنى هذا النهج"، مشيرا الى ان "المرحلة حرجة وعلينا جميعا الوقوف الى جانب الحكومة المقبلة لتحقيق مطالب الجماهير".واضاف، ان "الجماهير قالت كلمتها برفض المحاصصة والفساد، ونحن كممثلين للشعب في مجلس النواب ملزمون بتلبية مطالب الشعب كونه مصدر السلطات جميعا"، مبينا ان "من يتغاضى عن تلك التضحيات لايريد الخير للعراق وشعبه".ودعا "القوى السياسية الى التنازل عن مصالحها الخاصة خدمة للصالح العام".

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