البصرة تستحدث خططا جديدة لمتابعة عمل المنافذ الحدودية والتجارية

2020/02/27 | 17:21 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلن مدير بيئة البصرة علي حنون، اليوم الخميس ، إعداد خطة لمراقبة ومتابعة عمل المنافذ الحدودية والتجارية في مواجهة فيروس كورونا، التي ستتضمن تنظيم زيارات ميدانية لتلك المنافذ.وقال حنون في تصريح اطلعت عليه "كلكامش برس"، ان "كل الإجراءات المتخذة هناك إجراءات وقائية وصحيحة ولا تستطيع الجهات المعنية تقديم أكثر من ذلك، حيث قامت بتوفير الكاميرات الحرارية فيما يخص فحص المسافرين عبر المنافذ الحدودية وكذلك توفير المعقمات اللازمة فيما يتعلق بالمنافذ التجارية كالموانئ العراقية".وبين ان "بيئة البصرة طلبت من المفارز الطبية تقديم كل التحديثات الصادرة من المنظمات العالمية فيما يتعلق بالفيروس وفترة حضانته وطرق الوقاية والعلاج المبتكرة والتي تتطور يوميا".وأشار الى ان "مديريته قامت بتقسيم العديد من الفرق وتشكيلها من قبل الفنيين والإعلاميين لزيارة المنافذ الحدودية بصورة يومية والاطلاع على سيطرة العاملين هناك خصوصا فيما يتعلق بالفحص الطبي للمسافرين والمغادرين كذلك فضلا عن تشكيل فريق خاص يقوم بزيارات ميدانية لمختلف المؤسسات الحكومية لنشر التوعية حول هذه الفايروس وخصوصا فيما يتعلق بالتلاميذ عند استئناف الدوام".

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