راموس يوجه رسالة للاعبي الملكي قبل موقعة الكلاسيكو

2020/02/27 | 17:22 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وجه قائد فريق ​ريال مدريد​ الاسباني، سيرجيو ​راموس​ رسالة هامة لجميع اللاعبين في الفريق وذلك قبل موقعة الكلاسيكو امام ​برشلونة​.

ويستعد الفريقان للمواجهة على ملعب البرنابيو الاحد المقبل على ملعب سانتياغو برنابيو بقيادة الحكم، ماتيو لاهوز.

وعلق راموس على الخسارة أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا بهدفين مقابل هدف وتحدث عن مباراة الكلاسيكو المنتظرة.

وكتب راموس عبر حسابه الرسمي على تويتر "بعد ليلة صعبة للغاية، أرى خيارين، التفكير في هزيمة الأمس أو العمل للفوز غداً".

واضاف "اخترت الخيار الثاني، ولذلك فالعقل والقلب يركزان حاليًا في مباراة الكلاسيكو المقبلة".

ويسعى ريال مدريد لتحقيق الفوز على حساب برشلونة من أجل خطف الصدارة مجدداً والتي خسرها في الجولة الماضية بعد الهزيمة من ليفانتي.

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