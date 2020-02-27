إيران تتخذ قراراً بشأن كورونا بعد فوات الأوان

2020/02/27 | 17:22 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفادت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) يوم الخميس أن إيران منعت المواطنين الصينيين من دخول البلاد وذلك وسط انتشار فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء الجمهورية الإسلامية مما أدى لوفاة 26 إيرانيا.

وقالت السلطات الإيرانية يوم الخميس إن العدد الإجمالي للمصابين ارتفع إلى 245.



وشهدت إيران أكبر عدد من الوفيات بسبب الفيروس خارج الصين.

وسجل العراق 6 حالات إصابة مؤكدة بالفيروس كلها قادمة من إيران.

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