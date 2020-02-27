كورونا يصيب نائبة روحاني

2020/02/27 | 17:22 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة "إرنا"، الخميس، بإصابة نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة، معصومة ابتكار، بفيروس كورونا المستجد.

وقالت المتحدثة باسم مكتب ابتكار، إن نتائج الفحص الأولية حول إصابتها بالفيروس كانت إيجابية.

وبهذا يكون قد ارتفع إلى 4 عدد المسؤولين الإيرانيين المصابين بكورونا، ووفاة واحد.

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