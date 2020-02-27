نائب عن سائرون: ما حدث اليوم عملية كسر ارادات والمتحاصصون يلفظون انفاسهم الأخيرة

2020/02/27 | 17:22 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

علق النائب عن تحالف سائرون، رامي السكيني، اليوم الخميس، على التطورات التي حالت دون عقد الجلسة الاستثنائية داخل البرلمان والتصويت على كابينة المكلف محمد توفيق علاوي.

وقال رامي السكيني، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، إن "الاستحقاق الانتخابي هو الوجه الاخر للمحاصصة الحزبية"، مبيناً أن "ما حدث اليوم هو محاولة كسر إرادات وعدم الاكتراث بكل ما تسقط من تضحيات".

وأضاف السكيني: "لايرغبون بأن تكون الحكومة مستقلة ولا يرشح منهم احد، هم يتخوفون من الثوار ويستنشقون انفاسهم الأخيرة ولا يريدون الا حكومة استحواذ وتقاسم".

وابدى النائب الاول لرئاسة البرلمان، حسن الكعبي، اليوم الخميس (27 شباط 2020)، اعتراضه من قرار تأجيل الجلسة الاستثنائية الخاصة بالتصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي.

وقال الكعبي في تصريح وزعه مكتبه الإعلامي، إن "رئيس لوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، موجود داخل قبة البرلمان لحين رفع الجلسة من رئيس المجلس محمد الحلبوسي بحجة عدم اكتمال النصاب".

وفي وقت سابق، من اليوم الخميس، أعلن مجلس النواب، تأجيل جلسته الاستثنائية والخاصة بالتصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي.

وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان إن "مجلس النواب اجل عقد جلسته الاستثنائية لمنح الثقة للحكومة الجديدة إلى يوم السبت؛ لعدم اكتمال النصاب القانوني".

وكشفت النائب عن ائتلاف النصر، ندى شاكر جودت، الخميس (27 شباط 2020)، عن التطورات التي حدثت داخل مبنى البرلمان ومنعت عقد جلسة مجلس النواب الاستثنائية، لتمرير حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.

وقالت جودت في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الجلسة شهدت غيابا لبعض القوى الشيعية التي تعهدت لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي بحضور الجلسة وتمرير كابينته، بالاضافة الى الكرد والسنة".

واضافت أن "الجلسة اجلت، وسط صراع وخلافات كبيرة على مرشحي الكابينة الوزارية".

وبينت جودت أن "السنة والكرد لا زالوا يطالبون بالتمثيل السياسي في الكابينة، وكذلك رفض ممثلو المكون المسيحي مرشح المكون الذي ورد في كابينة علاوي".

بغداد اليوم- بغداد

ابدى النائب الاول لرئاسة البرلمان، حسن الكعبي، الخميس (27 شباط 2020)، اعتراضه من قرار تأجيل الجلسة الاستثنائية الخاصة بالتصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي.

وقال الكعبي في تصريح وزعه مكتبه الإعلامي، إن &quo

بغداد اليوم- بغداد

أعلن مجلس النواب الخميس (27 شباط 2020)، تأجيل جلسته الاستثنائية والخاصة بالتصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي.

وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان إن "مجلس النواب اجل عقد جلسته الاستثنائية لمنح الثق

بغداد اليوم _ بغداد

كشف النائب أحمد الصفار ، الخميس 27-2-2020، عن 3 نقاط خلافية بين رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي والكتل الكردية منعت حصول اتفاق شامل بينهما.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن الصفار قوله ان " خلافات الكتل الكردية مع علاوي تر

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