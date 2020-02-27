2020/02/27 | 17:23 - المصدر: بغداد اليوم

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صحة الكرخ توضح حقيقة حجر 12 شخصاً في بغداد يشتبه اصابتهم بـ ’’كورونا’’

يتبع ............

بغداد اليوم - بغداد

اصدر المجمع الفقهي العراقي، التابع لكبار العلماء للدعوة والافتاء، الخميس (27 شباط 2020)، فتوى بشأن اداء العبادات الجماعية مع انتشار خطر فايروس ’’كورونا’’.

وحصلت (بغداد اليوم)، على نسخة من

بغداد اليوم _ النجف

كشف محافظ النجف، لؤي الياسري، اليوم الخميس، نتيجة فحص 20 شخصاً لامسوا المصاب الايراني بفايروس كورونا المستجد.

وقال لؤي الياسري، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "محافظة النجف خالية من ڤايروس كورونا، وإلى ال

بغداد اليوم - متابعة

افادت مصادر صحافية ، الخميس 27-2-2020، باصابة نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة، بفايروس كورونا.

واوضحت المصادر انه " تم التأكد من إصابة معصومة ابتكار، نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة، بفايروس كورونا الجديد ال

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