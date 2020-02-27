دلور ميقري - حديث عن عائشة: بقية الفصل التاسع

2020/02/27 | 17:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #دلور_ميقري 4 أعمال العصابة، استمرت في خلال الأعوام الثلاثة التالية من الحرب، وكان زعيمها على رأسها في غالب الأحيان.ذلك أنه ارتبط بعلاقة مع الشقيقتين، ابنتيّ حمّوكي، ووقع تحت تأثيرهما الطاغي بحيث أجبر على عقد قرانه بهما كلتاهما، خلافاً لقواعد الشريعة الإسلامية.حمّوكي، المُساق إلى جبهة الحرب بلا عودة أبداً، كان قد ابتنى منزلاً على رابية تطل على بيوت أزقة الهسّنان والكيكان والحاج حسين.كان المكان موحشاً، ......

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