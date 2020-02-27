هاتف بشبوش - كنتُ في العراق

2020/02/27 | 17:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #هاتف_بشبوش .........ذوي القربى ، يسرقونَ مالكَ وروحكصورّ للعمائمِ والأولياءِ ، تملأُ الباحاتِ والأزقةفكانَ لزاماً عليّ...أنْ انظرَ للسماءِالى كلبٍ سائبٍ يمرّ ، ومجنونٍ بهلواني أو أّطأطيءُ رأسي للأرضِوأتمعنُ في كومةِ مزبلةْ!!!!أو أحدقُ في تصريفٍ صحيٍ مفتوحٍ ، وما أكثرهُ أو أعاينُ في حذائي..وحذائي..وحذائيكي لا أرى ، وجوهاً ممسوخة ً قتلتنا !!!!!هاتف بشبوش/شاعر و......

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