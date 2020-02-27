الكعبي: الرئيس المكلف ما يزال موجوداً داخل مبنى مجلس النواب

2020/02/27 | 17:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، اليوم الخميس، أن الرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي ما يزال في مبنى البرلمان.

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