2020/02/27 | 17:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نواب لنينا :محمد علاوي تسلم رسالة من الكتل السياسية توصي بتغيير مرشحي كابينته الوزارية اذا أراد منحه الثقة وحكومته في جلسة السبت هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/27 | 17:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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