إردوغان يطلق تصريحات جديدة حول إدلب ويعترف بمقتل عدد من جنوده

2020/02/27 | 17:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- وكالات أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم الخميس، مقتل 3 جنود أتراك في محافظة إدلب السورية.وادعى إردوغان إن “الأحداث ومساراتها في إدلب بدأت تتغير لصالح تركيا”، معتبراً أنه “لولا دعم روسيا لسوريا لما استطاع الجيش السوري الصمود في الشمال السوري”، على حدِّ قوله.وذكرت وكالة “رويترز” أن مقتل الجنود الأتراك الـ3 […]

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