بالوثائق... نائب يستحصل موافقة العمل والصحة لشمول معيلي المرضى بالرواتب

2020/02/27 | 18:11 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

استحصل النائب عن تحالف الفتح عدي عواد، اليوم الخميس، موافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة بشمول معيل مرضى الثلاسيميا ، فقر الدم المنجلي ، الامراض النزيفية برواتب الرعاية الاجتماعية.

وقال عواد في بيان صحفي تلقت "الغد برس" إنه "بعد مراجعات متعددة ومتابعة شخصية استحصلنا موافقة وزارة العمل ووزارة الصحة بشمول الراتب المعيل لمرضى ( الثلاسيميا ، فقر الدم المنجلي ، الامراض النزيفية )".

واضاف "سيتم المتابعة مع اللجان الطبية لتسهيل امور المرضى وذويهم وإجراءاتهم".

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