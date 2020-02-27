2020/02/27 | 18:14 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: أعلن مكتب رئيس مجلس النواب تأجيل الجلسة الاستثنائية لمنح الثقة لحكومة المكلف محمد توفيق علاوي الى السبت المُقبل لعدم اكتمال النصاب القانوني.وأبلغ نواب من تحالف الفتح مراسلون صحافيون ان المكلف محمد توفيق علاوي تسلم رسالة من الكتل السياسية توصي … Readmore

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