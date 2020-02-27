الصحة العالمية: العالم أمام مرحلة حاسمة مع تفاقم الإصابات بفيروس كورونا

2020/02/27 | 18:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الخميس، إن العالم أمام مرحلة حاسمة، بعد تجاوز عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المسجلة في باقي الدول عدد الحالات المسجلة في الصين خلال اليومين الماضيين.وأضاف جيبريسوس – في مؤتمر صحفي اليوم الخميس- قائلا: “خلال الـ24 ساعة الماضية، سجلت 7 دول حالات […]

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