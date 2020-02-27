النفط ترسل تطمينات بشأن الانتاج والتصدير رغم اجراءات الوقاية من “كورونا”

2020/02/27 | 18:17 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



أكدت وزارة النفط، الخميس، أن عمليات إنتاج وتصدير النفط الخام في المنشآت النفطية، والتي تدير بعضها شرك...

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