إصابة مساعدة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة معصومة إبتكار بفايروس كورونا وتخضع حاليا للحجر الصحي

2020/02/27 | 18:19 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – “ساحات التحرير” ذكرت وكالة “إرنا” الرسمية للأنباء أن مساعدة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة معصومة إبتكار أصيبت بفايروس كورونا، وتخضع حاليا للحجر الصحي في المستشفى.وأفادت وسائل إعلام إيرانية معارضة بأن سفير إيران الأسبق لدى الفاتيكان، هادي خسرو شاهي، … Readmore

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