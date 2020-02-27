وزارة الشباب والرياضة تشكل هيأة مؤقتة لادارة نادي كربلاء

2020/02/27 | 18:23 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الخميس، تشكيل هيأة مؤقتة لادارة نادي كربلاء الرياضي بحسب الوثيقة الصادرة من الدائرة القانونية للوزارة.وتألفت الهيأة المؤقتة من خالد محمد رضا رئيسا، ومحمد عبادي امينا للسر، ورائد محمد امينا ماليا، وعزيز كريم ومشتاق جعفر اعضاء، وذلك بحسب الطعن المقدم من رئيس النادي السابق محمد ناصر بعدم شرعية الادارة الحالية.وتعمل الهيأة المؤقتة لمدة ثلاثة اشهر على ان تعد لانتخابات جديدة، ولا يحق لاعضائها الترشيح للانتخابات الجديدة.

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