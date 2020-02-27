الدليمي: علاوي لم يتوافق مع الكرد وغيب حقوق المكونات

2020/02/27 | 18:23 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشفت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، إخلاص الدليمي، اليوم الخميس, عن اسباب رفض التصويت لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي إلى ثلاثة أسباب.وقالت الدليمي في تصريح صحفي، تابعته "كلكامش برس" إن "رفض الكتل الكردية منح الثقة لحكومة علاوي جاء بسبب ضعف المنهاج الوزاري والتعامل بفوقية مع المكونات العراقية والمشاكل العالقة بين الإقليم والمركز".وأضافت أن "رئيس الوزراء المكلف منح المكون الكردي وزارات لكن جوبهت بالرفض, كون البرنامج غيب حقوق الكرد والمكونات الاخرى فضلاً عن عدم تلبيته طموح وتطلعات الشارع العراقي" لافتة إلى أن "الرئيس المكلف تعامل مع الإقليم كباقي المحافظات العراقية ولم يحترم خصوصية كردستان الفدرالية أو يتوافق معهم".وتابعت أن "علاوي لم يكن مستقل وشارك في أغلب الحكومات السابقة ويتقاطع مع مطالب الجماهير بترشيح شخصية غير جدلية".

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