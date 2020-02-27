مع بدء شهر رجب.. كربلاء تعقد اجتماعاً امنياً لدراسة سبل منع حصول مخاطر بسبب كورونا

2020/02/27 | 18:24 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- كربلاء

عقدت القيادات الامنية في محافظة كربلاء، الخميس (27 شباط 2020)، اجتماعاً أمنياً موسعا لحماية المواطنين والزائرين خلال شهر رجب، فضلا عن فحص جميع الزائرين للحيلولة دون اصابتهم بفايروس كورونا.

وقالت قيادة شرطة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن " قائد عمليات كربلاء اللواء الركن علي الهاشمي وقائد شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت اللواء احمد علي زويني، ترأسا اجتماعا امنيا موسعا مع عدداً من مدراء الأجهزة الأمنية والضباط لبحث الاستعدادات الامنية الجارية لتأمين المدينة خلال شهر رجب".

واضاف البيان ان "المجتمعين ناقشوا اهمية تنسيق الجهود بين كافة القوات الامنية بغية تعزيز الأمن والأمان للمواطنين والزائرين وخاصة في هذا الشهر الذي يشهد توافد الزائرين من مختلف المحافظات والبلدان"، لافتا إلى أن "الاجتماع شدد على ضرورة العمل المتواصل والاشتراك مع المفارز الصحية وتشديد الإجراءات لفحص جميع الاشخاص الوافدين للحيلولة دون وصول فايروس كورونا".

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، الخميس (27 شباط 2020)، القاء القبض على متهم يعمل بالمتاجرة في القطع الاثرية شرقي العاصمة بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مفارز استخبارات الجريمة المنظمة العاملة ضمن وكالة الاستخبا

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، الخميس (27 شباط 2020)، القاء القبض على المكنى بـ ’’أبي أنس’’ أحد عناصر كتيبة "الدفاع الجوي" لتنظيم داعش الإرهابي في الموصل.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن

بغداد اليوم- البصرة

كشف مصدر أمني، الخميس (27 شباط 2020)، سبب دوي الانفجار الذي سمع في أرجاء وسط البصرة، صباح اليوم.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "دوي الانفجار الذي سمع في أرجاء كان لمخلفات حربية مسيطر عليها".

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