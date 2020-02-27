الوفد الكردي المفاوض يوجه طلباً اخيراً مقابل منح الثقة لحكومة علاوي السبت المقبل

2020/02/27 | 18:24 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أكد عضو وفد إقليم كردستان المفاوض ضياء بطرس، الخميس (27 شباط 2020)، ان الاجتماعات الأخيرة مع رئيس ا...





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