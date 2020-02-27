المغنية شيرين عبد الوهاب تعلن عن إصابتها بورم خبيث

2020/02/27 | 18:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

كشفت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب، للمرة الأولى عن إصابتها بورم ليفي على الرحم، وإجرائها عملية جراحية لإزالته ما تسبب في زيادة وزنها الفترة الأخيرة.وقالت شيرين في تصريحات تلفزيونية لها: "ده تليف على الرحم كان كبير شوية عشان كده شيلته بعملية كبيرة وعشان كدة منطقة البطن زادت عندي، وأنا كلي زدت بس أنا مش متضايقة..



ووزني زاد عشان بأخذ أدوية بتحبس المياه في الجسم بس نزلت أشتغل ومارفضتش الحفلات وماهمنيش وبحب أنزل أشتغل ومش بحط في دماغي الكلام ده".

وحسمت النجمة شيرين عبد الوهاب الشائعات الكثيرة عن حملها الفترة الماضية، مطالبة جمهورها بالدعاء لها، مؤكدة على أمنيتها بطفل من زوجها الفنان حسام حبيب وذلك لحبها الكبير له.

بغداد اليوم- بغداد

قررت اللجنة العليا المنظمة لمعرض بغداد الدولي للكتاب، الخميس (27 شباط 2020)، تأجيل افتتاح المعرض إلى الشهر المقبل.

وذكرت وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم)، "إلى السادة المهتمين بالمشهد الثقافي العراقي، نظراً للمستجدات التي

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الثقافة والسياحة والاثار، الثلاثاء (18 شباط 2020)، إنجاز تجميع رأس الثور المجنح ووضعه في مكانه بالقاعة الآشورية في المتحف العراقي، مشيرة إلى أن الجهات المختصة استطاعت استرداد القطع الـ13 المُعدة للتهريب.

وقال مدير

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، السبت (21 كانون الأول 2019) عزمها إقامة حفل تكريمي للوفد المسرحي العراقي الذي حصد عدة جوائز في اختتام فعاليات مهرجان قرطاج المسرحي الذي أقيم في العاصمة التونسية عن مسرحية (أماكن إسماعي

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