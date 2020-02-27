الدفاع المدني ببغداد يقوم بحملة تطهير لمرقدي الإمامين الكاظمين للوقاية من فيروس كورونا |فيديو

2020/02/27 | 18:32 - المصدر: قناة التغيير

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الدفاع المدني ببغداد يقوم بحملة تطهير لمرقدي الإمامين الكاظمين للوقاية من فيروس كورونا

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