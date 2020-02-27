بغياب جمهوره.. الزوراء يفوز على الكهرباء بدوري الكرة الممتاز

2020/02/27 | 18:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة حقق فريق الزوراء اليوم الخميس، الفوز على الكهرباء 1- صفر بغياب جمهوره، في لقاء جرى على ملعب الشعب الدولي لحساب الجولة الثالثة بدوري الكرة الممتاز.الشوط الاول لم يكن مقنعا ولم يرتقي حتى للوسط، وجرت احداثه وسط الملعب من دون خطورة تذكر على المرميين، رغم ان الافضلية كانت للزوراء في الحيازة […]

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