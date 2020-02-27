العراق يرفض دراسة خليجية قدمت الى مجلس وزراء الخارجية العرب تستهدف فصائل المقاومة التي قاتلت داعش

2020/02/27 | 18:37 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن العراق خلال اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب رفضه واعتراضه على دراسة قدمتها دول الخليج لوضع الفصائل المسلحة التي قاتلت داعش على قائمة الارهاب.وقالت مصادر صحفية لوكالة #هنا_الخبر ، […]

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