اعتقال  سبعة اجانب دخلوا كربلاء بطرق غير قانونية

2020/02/27 | 18:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..اعلنت الشرطة الدولية التابعة الى قيادة شرطة كربلاء ، اليوم الخميس ، إن مفارز القسم وبالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني تمكنا من اعتقال سبع اجانب دون ذكر جنسياتهم دخلوا المحافظة بطرق غير قانونية .وقال مصدر أمني في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن “الشرطة الدولية […]

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