نجوم المنتخبات الوطنية يبعثون رسالة إلى علاوي الرئيس المكلف

2020/02/27 | 18:42 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد_اين}بعث عدد من نجوم المنتخبات الوطنية العراقية اليوم الخميس رسالة إلى رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، حيث كان مفادها منصب وزارة الشباب والرياضة حيث طالب النجوم الرياضيين باعطاء المنصب لشخصية رياضية معروفة تهتم بشؤون الرياضيين،

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