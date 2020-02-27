2020/02/27 | 18:46 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيران تعلن شفاء 476 مصاباً بفيروس كورونا ووفاة 26 اخرين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/27 | 18:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تعلن شفاء 476 مصاباً بفيروس كورونا ووفاة 26 اخرين) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تعلن شفاء 476 مصاباً بفيروس كورونا ووفاة 26 اخرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).