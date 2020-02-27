صحة الانبار تكشف لـ” العهد نيوز” نتائج عينات المواطن المشتبه باصابته بالكورونا

2020/02/27 | 18:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار كشف رئيس الاطباء المقيمين في دائرة مستشفى الفلوجة التعليمي بمحافظة الانبار مهند مصلح الدليمي اليوم الخميس، نتائج الفحوصات الطبية التي اجريت على مواطن انباري عائد من ايران بعد فترة دراسة الى مناطق شمالي مدينة الفلوجة .وقال الدليمي في حديث لـ ” العهد نيوز” ، ان ” مديرية صحة الانبار قامت بأخذ […]

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