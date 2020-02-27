تأجيل جلسة منح الثقة: هشاشة “علاوي” سمحت للكتل بالتمادي

2020/02/27 | 18:53 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الحل نت كما هي عادتها على امتداد الدورات السابقة، لم تلتزم الكتل السياسية في المواعيد التي تُحدّدها لمنح الثقة لحكومة ما، ويوم الجلسة، يتم خرق نصابها، وتأجيل انعقادها

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