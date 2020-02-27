خبراء قانونيون : علاوي قدم حكومته قبل انتهاء المدة القانونية والكرة الان في ملعب البرلمان

2020/02/27 | 18:54 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت مصادر قانونية وخبراء ان رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي اخلى ذمته الدستورية ورمى الكرة بملعب البرلمان بعد تقديمه الكابينة الوزارية قبل انتهاء المدة القانونية والدستورية.وأوضحوا لوكالة #هنا_الخبر ان […]

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