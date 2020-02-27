فتح مراقبيات تراثية في بغداد و المحافظات

2020/02/27 | 18:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلن مدير عام دائرة التراث اياد كاظم عن فتح مراقبيات تراثية في بغداد والمحافظات.وقال كاظم ان الهدف من فتح المراقبيات التراثية لمسح وحصر التجاوزات ومراقبة الأبنية وإجراء الكشوفات للحد من التجاوزات عليها وإجراء تقييمات لها من الناحية الإنشائية .وأشار إلى ان دائرة التراث لديها النية بوضع خطة مستقبلية بحصر الأبنية فئة (ا)في بغداد […]

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