بالوثيقة.. نائب يطالب باستضافة رئيس الجمهورية في البرلمان

2020/02/27 | 18:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادحصلت "كلكامش برس" اليوم الخميس، على وثيقة موقعة من النائب عن كتلة السند النيابية، فالح الخزعلي، موجهة الى رئاسة البرلمان من اجل استضافة رئيس الجمهورية، برهم صالح، لتقديم تقريره عن زيارته الى سويسرا الشهر الماضي.وجاء في الوثيقة، "بالنظر لايفاد رئيس الجمهورية في مهمة رسمية الى سويسرا واللقاء برئيس الولايات المتحدة الأمريكية فضلا عن التصريح الرسمي ببيانات شخصية تخالف مضمون القرار النيابي الصادر من مجلس النواب بانهاء التواجد الأجنبي بتاريخ 5/1/2020...لذا يرجى تفضلكم بالموافقة على استضافة السيد رئيس الجمهورية لغرض الحضور امام مجلس النواب وتقديم تقرير ايفاده الرسمي كما يوجبه قانون مخصصات الايفاد والسفر خارج العراق رقم (۳۸) لسنة ۱۹۸۰".

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