2020/02/27 | 18:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادتغلب فريق الزوراء، على منافسه الكهرباء (1- صفر) بغياب جمهوره، في لقاء جرى مساء اليوم الخميس على ملعب الشعب الدولي لحساب الجولة الثالثة من دوري الكرة الممتاز.ونجح مهند عبد الرحيم من احراز هدف الفوز الثمين في الدقيقة 50 من اللقاء.وكان وزير الشباب والرياضة قد وجه، اليوم الخميس، بمنع دخول الجمهور في اي فعالية رياضية بسبب فيروس كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزوراء يتجاوز عقبة الكهرباء بهدف ثمين) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزوراء يتجاوز عقبة الكهرباء بهدف ثمين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).