صحة واسط وبابل تكشفان عن نتائج الفحوصات الطبية لطالبين عراقيين عادا مؤخراً من ايران

2020/02/27 | 18:55 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- خاص

كشف صحة واسط وبابل ، الخميس 27-2-2020 ، عن نتائج الفحوصات الطبية الخاصة بطالبين عراقيين ع...





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