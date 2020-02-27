2020/02/27 | 18:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زاهي حواس يكتب: خفة دم المصريين المصريون دائماً مشهورون بـ«النكتة»، وخاصة أثناء الأزمات، وقد اتضح لي أن خفة دم المصريين حالياً قد جاءت كتراث فرعوني؛ حيث عثر علماء الآثار على العديد من الرسومات الهزلية ممثلة على أوراق البردي وكسر الأحجار والفخار.ومن المثير أن هذه الرسوم ذات الحس العالي من الفكاهة، أو ما يمكن […]

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