2020/02/27 | 18:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأحد..عرض أولى حلقات مسلسل «الميراث» أول عمل عربي طويل (المستقلة) – منى شعلان/ يذاع الأحد القادم الموافق 1 مارس ، على شاشة MBC 1 ، أولى حلقات أول مسلسل عربي طويل، من 250 حلقة، في العرض الأول للدراما السعودية “الميراث” التي تصور جوانب من الحياة الحديثة في المملكة العربية السعودية، ومن المتوقع أن يستمر […]

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