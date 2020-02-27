2020/02/27 | 19:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خصصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إيميلات وأرقام هواتف خاصة بالدوائر والأقسام التابعة لها لاستلام معاملات المواطنين والإجابة على استفساراتهم اثناء العطلة المعلنة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم تستلم المعاملات والاستفسارات بالإيميل والهاتف تحسباً لفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم تستلم المعاملات والاستفسارات بالإيميل والهاتف تحسباً لفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).