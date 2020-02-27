بعثة الاتحاد الأوروبي تباشر اعمالها في مسح المواقع الآثرية في الكوفة

2020/02/27 | 19:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..اعلن مدير مفتشية اثار وتراث النجف التابعة إلى دائرة التحريات والتنقيبات في الهيئة العامة للآثار والتراث محمد بدن الميالي عن مباشرة بعثة الاتحاد الأوروبي المتمثلة بجامعتي كوج التركية وبولونيا الايطالية اعمالها في المسح للمواقع الآثرية شمال قضاء الكوفة لموقعي ( واكصه وناحب) وأشار بدن الى ان” البعثة سوف تقوم بمسح مواقع أخرى في المواسم القادمة […]

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